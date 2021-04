Autostrade, esenzione del pedaggio su un tratto di A7; a giugno sostituzione delle barriere

Da lunedì 19 aprile compreso verrà attivata l'esenzione dal pedaggio nel tratto autostradale compreso fra Ronco Scrivia e Busalla in entrambe le direzioni fino al completamento dei lavori e quindi alla riapertura a doppio senso della statale 35 dei Giovi.

«A giugno - spiega l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone dopo un incontro con i tecnici di Autostrade - verranno avviate le operazioni di sostituzione delle barriere fonoassorbenti lungo alcune tratte 'pilota', tra le più sensibili sul fronte del disagio dal punto di vista sonoro, in particolare sulla tratta cittadina dell'A7, tra l'innesto dell'A10 e quello dell'A12. Si tratta di circa due chilometri di autostrada, in entrambe le direzioni. Le operazioni verranno eseguite esclusivamente in orario notturno per limitare i disagi allo spostamento dei cittadini».

Le operazioni che riguardano le altre tratte partiranno dalla metà di settembre, assieme al resto della programmazione sui cantieri. Nel complesso, sull'intera rete ligure, sono 35 i chilometri di tratta su cui sono previsti interventi sulle barriere fonoassorbenti. Le lavorazioni previste per le barriere fonoassorbenti vanno a integrarsi con quelle precedentemente pianificate e che prevedono un piano di alleggerimento e sospensioni delle lavorazioni diurne per i mesi estivi.

«La nostra esigenza primaria - conclude Giampedrone - era ed è quella, più volte ribadita, di alleggerire il più possibile la viabilità autostradale nei mesi estivi in concomitanza con la ripartenza del Paese, ma era giusto e doveroso avviare nel contempo questi cantieri notturni, dando corpo all'avvio del percorso di sostituzione delle barriere fonoassorbenti, che avrà una durata complessiva programmata di 4 anni. Si tratta di interventi particolarmente attesi dai cittadini, e avviarli per il momento in orario notturno riuscirà a tenere assieme le due esigenze prioritarie di avere autostrade alleggeriti dai cantieri impattanti durante il giorno e intervenire sul fronte del rumore».