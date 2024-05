Capra sulla volta della galleria in autostrada, mobilitazione per recuperarla

Nella mattinata di martedì 14 maggio 2024 sono giunte diverse segnalazioni relative alla presenza di una capra sul cordolo della volta di un galleria sull'autostrada A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto, a cui si univano anche foto pubblicate su profili social, probabilmente da qualche utente in transito.

Una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena, inviata immediatamente sul posto, ha constatato che l'animale si trovava bloccato in uno spazio angusto sulla parte finale del cordolo della galleria, giunta probabilmente dai terreni sovrastanti, in una situazione di pericolo per la sua incolumità ma anche per quella degli utenti in transito.

Gli operatori intervenuti hanno provveduto in un primo momento a deviare il traffico sulla corsia di destra per salvaguardare gli utenti da eventuali cadute accidentali dell'ungulato, in attesa del recupero dell'animale da parte degli enti interessati.

Intorno alle 10 è stato chiuso momentaneamente lo svincolo di Bolzaneto per consentire le operazioni di recupero, che sono state effettuate attraverso una piattaforma elevabile messa a disposizione dalla società concessionaria Aspi. Alle 10.15 l'animale è stato recuperato e si è proceduto a riaprire il traffico lungo lo svincolo.

L'Asl giunta sul posto, verificato lo stato di salute dell'animale, ha accertato che lo stesso era provvisto di targhetta identificativa. Si è provveduto quindi a rintracciare il proprietario, che ha avuto indietro la capra ma è stato sanzionato per omessa custodia.