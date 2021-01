Lavori in A7, il maxi cantiere slitta di un mese

Verrà posticipato al 15 febbraio il cantiere inizialmente previsto per il 18 gennaio sull'autostrada A7, dal km 131.900 al Km 131.200 in direzione Nord, e finalizzato al proseguimento dei lavori già avviati per la riqualifica delle barriere bordo ponte.

La nuova data di avvio dei lavori, comunicata nella mattinata odierna alla Prefettura di Genova, è motivata dalla possibilità di allineare gli interventi sulle barriere laterali con i lavori di manutenzione nella galleria Monte Galletto, al km 128.500 della A7.

In questo modo sarà possibile chiudere una sola volta la tratta interessata dai due interventi, che verranno così effettuati contemporaneamente dal 15 febbraio, limitando i riflessi sulla viabilità a un solo periodo temporale, ancora con ridotti volumi di traffico attesi, ottimizzando le necessarie limitazioni alla circolazione.

Nella galleria Monte Galletto è infatti appena terminata la fase di assessment ed è in corso la progettazione degli interventi di riqualifica necessari. I provvedimenti da adottare sulla circolazione e i conseguenti percorsi alternativi per limitare i disagi saranno naturalmente valutati e condivisi in sede di Cov. Gli interventi rientrano nel piano di riqualifica e ammodernamento che Autostrade, in accordo con il Mit, ha avviato su tutta la rete ligure.