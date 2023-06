A7, cantiere tra Bolzaneto e Busalla fino a sabato 24 giugno

Sull'autostrada A7 Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, nella tarda mattinata di lunedì 19 giugno 2023 è stato installato un cantiere per consentire attività di rigenerazione del manto autostradale al km 118.

Sulla base dei dati di traffico previsti per la settimana, l'intervento è stato anticipato al fine di consentire la piena funzionalità del tratto autostradale in vista degli spostamenti estivi da e verso le località di mare.

A partire dalle ore 12, pertanto, in corrispondenza del viadotto Balletto, il traffico transita su una corsia in direzione Milano per consentire alle squadre di Autostrade di portare avanti su un estensione di circa 200 metri di manto autostradale i lavori, che, per specifiche caratteristiche tecniche, necessitano di essere effettuati in assenza di traffico.

Restano invece percorribili entrambe le corsie in direzione Genova. Il cantiere verrà rimosso entro le 6 di sabato 24 giugno, al fine di garantire la piena transitabilità del tratto in occasione del fine settimana.

Per tutto il periodo di attività del cantiere, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade attiverà un potenziamento dei presidi alla segnaletica anche alla luce delle analisi dei flussi di traffico, che stimano tempi di percorrenza superiori alla norma nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio a partire da Genova Bolzaneto in direzione di Milano.

In alternativa, a chi dalle Riviere è diretto verso il Nord, si consiglia di percorrere l'A26 Genova Voltri - Gravellona Toce dove, a seguito dell'alleggerimento dei cantieri nel periodo estivo, vengono sempre garantite due corsie al traffico.