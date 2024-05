Sorpresi a bordo di un'auto rubata due volte in poche ore: traditi da un guasto

Due denunce a piede libero in poche ore perché sorpresi a bordo di due auto rubate, nel secondo caso sono stati traditi da un'avaria al motore. Protagonisti dell'episodio due italiani che lunedì 20 maggio 2024 sono stati costretti a fermarsi sull'autostrada A7 all'altezza di Mignanego, in direzione Milano. Una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Sampierdarena ha notato la vettura, una Mini Cooper, in panne e si è fermata per aiutare. I due, un uomo e una donna, hanno però cominciato a dare risposte evasive, senza saper spiegare a che titolo utilizzassero il veicolo intestato a un'altra persona.

I poliziotti hanno così svolto accertamenti e il veicolo è risultato rubato. Il proprietario dell'auto, un uomo residente a Santa Margherita Ligure, è stato infatti contattato, non si era ancora accorto della sottrazione del veicolo perché presumibilmente avvenuta nelle prime ore del mattino mentre era posteggiata. Gli autori, peraltro, risultavano già essere stati denunciati poche ore prima, in quanto sorpresi alla guida di un'altra autovettura oggetto di furto.

La coppia è stata accompagnata presso la sezione autostradale di Sampierdarena, i due sono stati denunciati per ricettazione. Il fortunato proprietario, rientrato in possesso della sua Mini Cooper in tempo record, ha ringraziato vivamente gli agenti per la celerità e buon esito delle indagini.