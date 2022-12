Auto in fiamme in autostrada, traffico bloccato

Traffico bloccato dalle 14.15 circa di mercoledì 14 dicembre sull'autostrada A7 Milano-Genova, all'altezza di Bolzaneto, in direzione di Milano, per un auto in fiamme al km 2,3. Il blocco della viabilità ha comportato una coda di 3 km a partire dallo svincolo con l'A10.

Per chi proviene da Ventimiglia Autostrade consiglia di uscire a Genova Ovest.

Sul posto stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco, presenti anche la polizia stradale e gli operatori di Aspi che ripuliranno la carreggiata una volta spento l'incendio. Gli occupanti stavano viaggiando verso Bolzaneto quando all'improvviso hanno visto delle fiamme uscire dal cofano, hanno fatto in tempo ad accostare e a mettersi in sicurezza.