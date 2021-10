Autostrade: apertura in ritardo dell'A7 e incidente in A12, traffico il tilt

Inizio di mattinata complicato sulle autostrade del nodo genovese martedì 19 ottobre 2021 a causa della riapertura in ritardo del tratto dell'A7 tra Busalla e Bolzaneto. A complicare ulteriormente la situazione è intervenuto un incidente sull'A12 in cui due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice giallo.

Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso. L'incidente ha provocato code a tratti fra Recco e il bivio con l'A7. Invece la riapertura in ritardo del casello di Bolzaneto ha causato incolonnamenti di mezzi pesanti in zona.

In A10 si registra una coda di 4 km fra Varazze e il bivio con la complanare di Savona.