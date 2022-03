Camion perde gasolio, asfaltatura in A26 nella notte

In seguito a un incidente, questa mattina in A26 un camion ha perso gasolio, subito dopo la diramazione dall'A10, in direzione Ovada.

Autostrade per evitare che eventuale gasolio, rimasto nella pavimentazione, possa riaffiorare in caso di pioggia in futuro, ha previsto la chiusura di una corsia, nella notte tra giovedì 3 marzo e venerdì 4 per il tempo necessario ai lavori.

La limitazione consentirà agli operai di riasfaltare il tratto interessato e di riaprire domani mattina di nuovo a due corsie e in piena sicurezza.