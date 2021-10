Riaperto il tratto di A26 rimasto chiuso dopo una frana

È stato riaperto stamattina, lunedì 11 ottobre 2021, il tratto di A26 che era rimasto chiuso in seguito a una grossa frana che nei giorni dell'allerta rossa si era abbattuta in località Broglio.

Domenica il pool tecnico di Aspi ha accompagnato la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo ai piedi del rovinoso movimento franoso per un sopralluogo, il fronte è stato liberato con tempestività ed efficacia per permettere la riapertura della carreggiata nord nella mattinata di lunedì.

"Ringraziamo per aver lavorato con celerità e per la condivisione di informazioni su questo intervento in somma urgenza sul nostro martoriato territorio - commenta l'amministrazione comunale - quest'opera di ampia bonifica e disgaggio con messa in sicurezza, permettendo la riapertura della viabilità sottostante, contribuirà a lenire situazioni di congestione e coda che vanno poi a riversarsi sulla viabilità ordinaria, come avvenuto in maniera molto pesante ieri, a seguito della chiusura di Gnocchetto. Abbiamo chiesto ad Anas di prendere in considerazione il posticipo della chiusura quotidiana, auspichiamo vivamente vi sia un'apertura in tal senso almeno quando si generano fenomeni di paralisi sulla SS456 del Turchino".