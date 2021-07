Tir in fiamme sulla A26 e veicolo in avaria sulla A12: autostrade (ancora) nel caos

Altra mattinata di passione sulle autostrade liguri, questa volta a causa di un incendio divampato su un tir in transito sulla A26, tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce.

Intorno alle 8 l’incendio era ormai spento, ma il traffico risultava completamente bloccato sia verso Genova sia verso Savona con lunghe code in A10 tra Pra’ e il bivio con la A26 e tra Arenzano e il bivio con la A26.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso meccanico. Nessuno è rimasto ferito.

La situazione è complessa anche in A12, tra Recco e Chiavari, per un veicolo in avaria: poco dopo le 8 la coda era di 5 km in direzione Livorno, di 3 in direzione Genova. Altre code in A10, Genova Aeroporto e il bivio con la A7, per traffico intenso, e in A7 tra Bolzaneto e Busalla.