Un altro tir in fiamme in autostrada

Traffico bloccato e poi coda tra Ovada e Masone sull'autostrada A26 in direzione Voltri per un veicolo in fiamme intorno alle 13 di mercoledì 21 febbraio 2024.

Il conducente, accortosi che iniziava a uscire fumo dalla motrice, ha accostato ed è sceso dal mezzo, senza riportare conseguenze. L'episodio avviene a poche ore da un altro analogo sull'A7. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Sulle altre autostrade del nodo genovese, sull'A7 si registra coda di 3 km tra Bolzaneto e Busalla e di 1 km tra Busalla e bivio A7/A12 per lavori; nessuna segnalazione per quanto riguarda l'A10 mentre in A12 coda di 1 km tra Recco e Nervi, sempre per lavori.