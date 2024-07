Un altro mezzo pesante in fiamme in autostrada, traffico bloccato

Pomeriggio complicato, mercoledì 17 luglio 2024, sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con l'A10 e Masone, verso Gravellona-Toce, dove il traffico è bloccato e ci sono 8 km di coda, con tendenza all'aumento, per un camion in fiamme, ora spento, nella galleria Turchino, all'altezza del km 10 e 400.

In alternativa da Ventimiglia e da Livorno, diretti verso Milano, utilizzare la A7 Serravalle-Genova. In direzione di Genova si registra una coda di 4 km con tendenza alla diminuzione, per traffico congestionato, tra Ovada e Masone.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 17. Un'ambulanza della Croce Rossa ha soccorso il guidatore, ma questi ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Notizia in aggiornamento