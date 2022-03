Autostrade, coda fino a 16 km in A26 per un cavo pericolante in galleria

La settimana si è aperta sulle autostrade liguri con una lunga coda sull'A26, causata da un cavo penzolante in galleria, per la cui sistemazione è stato necessario ridurre la carreggiata. Intorno alle 9 la coda è ancora a due cifre, ovvero nell'ordine dei dieci chilometri verso Genova, ma prima l'incolonnamento aveva raggiunto i 16 km.

Consultando le previsioni dei tempi di percorrenza sulla rete ligure per la giornata di lunedì 21 marzo 2022, resi noti dalla società il pomeriggio precedente, si nota subito il bollino rosso in entrambe le direzioni sull'A26 nella fascia oraria tra le 7 e le 10. Insomma, erano previsti possibili disagi in seguito alla riapertura della galleria 'Madonna delle Grazie II'.

La chiusura del tunnel si ripeterà dalle 6 sabato 26 alla stessa ora di lunedì 28 marzo. E poi dalle 22 di venerdì 1 alle 6 di lunedì 4 aprile e dalle 22 di venerdì 8 alle 6 di lunedì 11 aprile. Chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona verrà obbligatoriamente deviato sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Alessandria/Gravellona, e potrà uscire alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona. Attiva l'esenzione del pedaggio del tratto di A26 compreso tra l'allacciamento con la A10 e Masone per tutti i percorsi.

La giornata di lunedì si è aperta anche con 5 km di coda in A7 in direzione Milano e due km in A10 tra Varazze e Arenzano.