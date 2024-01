Coda di 9 km in A26 per un cantiere, entra in azione 'road zipper'

Intorno alle 12 di martedì 2 gennaio 2024 sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e il bivio con l'A10, si registrano 9 km di coda in direzione Genova, in corrispondenza di un cantiere di lavori per ammodernamento della galleria Manfreida al km 5, dove il traffico transita su una corsia.

Grazie alla movimentazione del sistema 'road zipper', è stato possibile consentire il transito su due corsie in direzione Genova, riducendo la coda a 3 km.

A chi da Milano viaggia in direzione di Genova, Autostrade consiglia di percorrere l'A7, dove si registra coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per riduzione di carreggiata.