A12: carreggiata ancora chiusa dopo l'incendio, lunghe code

Secondo giorno consecutivo di code sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, tra Rapallo e Genova Nervi, ovvero nel tratto in cui domenica ha preso fuoco un autobus carico di turisti.

Secondo quanto riporta Autostrade, questa mattina si registrano 4 km di coda in aumento verso Genova e 1 km di coda verso Sestri Levante/Livorno.

Autostrade per l'Italia "è impegnata - si legge in una nota -, con il massimo sforzo possibile" per riaprire le due corsie sul tratto autostradale entro il fine settimana quando i flussi di traffico sono destinati ad aumentare.

Nel frattempo è stato trasferito nella terapia intensiva cardiologica del San Martino l’autista del pullman, 56 anni, originario di Como, che è stato l'ultimo a scendere dal mezzo, riportando un'intossicazione più grave rispetto alle altre persone soccorse. Era stato subito sottoposto a seduta in camera iperbarica, poi nel pomeriggio l'esito di diversi esami ha evidenziato una lieve e non preoccupante sofferenza miocardica secondaria all’inalazione dei fumi.

Sempre per quanto riguarda i pazienti ricoverati al San Martino, nell’osservazione breve intensiva del pronto soccorso resta precauzionalmente ricoverata la donna incinta di 42 anni, di Bovisio Masciago, mentre sono stati dimessi dall'Obi gli altri due pazienti, un 50enne di Como e un 70enne residente in Brianza.

Dei 5 pazienti visitati nel corso della giornata, solo una donna di 61 anni è stata trattenuta per ulteriori valutazioni a causa di una frattura al polso.

Sono dodici i pazienti presi in carico dall'ospedale Villa Scassi. Tutti hanno presentato sintomatologia da inalazioni di fumi trattata con ossigeno e aerosolterapia. Al momento 10 sono stati dimessi. Due sono in via di dimissione, una volta terminati gli ultimi accertamenti.