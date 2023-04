Autostrade, l'esodo per il ponte comincia con un tir in avaria e 12 km di coda

Inizio complicato per il weekend, che precede il 25 aprile, sulle autostrade del nodo genovese. Poco dopo le 16.15 di venerdì 21 aprile 2023, sull'A12 nel tratto compreso tra Genova Est e Recco si è formata una lunga coda, che ha raggiunto i 12 km, in direzione Livorno all'altezza del km 15 a causa di un mezzo pesante in avaria.

Sull'A7 si registra coda tra Bolzaneto e il bivio A7/A12 per traffico intenso e due km di coda tra Bolzaneto e Busalla per lavori. Sull'A10 coda tra Aeroporto e bivio A10/A7 per traffico intenso. Infine sull'A26 coda di 1 km tra Ovada e Masone per riduzione di carreggiata.

Per sabato 22 aprile Autostrade prevede tempi di percorrenza molto superiori rispetto alla media sull'A7 in direzione sud in mattinata, sull'A10 in direzione Savona, sempre al mattino, sull'A12 in direzione Spezia, ancora nella prima parte della giornata, infine sull'A26 per tutto il giorno in direzione sud.

Insomma il ponte del 25 aprile è un'occasione ghiotta per concedersi qualche giorno di vacanza. Proprio per questo la maggior parte dei cantieri sono stati rimossi, ma c'è sempre il rischio che un mezzo in avaria oppure, peggio, un incidente, provochi subito lunghi incolonnamenti.