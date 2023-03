Autostrada A12, una corsia fino a venerdì per i lavori in galleria

Proseguono sull'autostrada A12 gli interventi nella galleria Colle degli Ometti, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. In seguito all'attività di sorveglianza periodica di legge, all?interno del fornice sono stati avviati lavori di ripristino del rivestimento in calcestruzzo.

La fine delle attività è stimata nella giornata di venerdì 17 marzo 2023, quando verrà ripristinata la normale circolazione su due corsie per senso di marcia.

Attualmente il traffico viaggia su una corsia per senso di marcia e per la giornata di giovedì 16 marzo sono previste code in entrambe le direzioni nelle fasce orarie di punta. Intorno alle ore 8:30 è segnalato un chilometro di coda verso Genova.