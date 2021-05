A12, migranti trovati nel container di un camion: tra loro due minori

Dieci persone si erano nascoste nel carico di un mezzo pesante in sosta all'area di servizio di Sant'Ilario

Dieci migranti sono stati trovati lunedì mattina dalla polizia nel container di un camion in sosta nell’area di servizio di Sant’Ilario, sull’autostrada A12.

Tra loro c’erano anche due bambini di età apparente tra gli 8 e i 10 anni, che sono stati portati al Gaslini per controlli.

Le altre persone trovate nel container, tra cui una donna, sono state invece trasferite all’ospedale Galliera: sono tutte in condizioni discrete, disidratati ma non in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti sembra che l’autista non fosse a conoscenza della presenza delle persone all’interno del container: è stato lui a chiamare la polizia sentendo rumori inusuali provenienti dal vano di carico.

Indagini sono in corso da parte della Stradale.