Pullman in fiamme in autostrada, salvi i due autisti

Incendio nella notte sull'autostrada A12 all'interno della galleria Quezzi tra Genova Est e Nervi. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 3 di lunedì 15 luglio 2024.

Ad andare in fiamme è stato un pullman granturismo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, due autobotti e carro protezioni, polizia stradale, automedica Golf 3 e un'ambulanza della nuova volontari San Fruttuoso.

L'autostrada in direzione levante è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Non si registrano feriti. A bordo del pullman solo i due autisti, che sono riusciti a mettersi in salvo in autonomia.

Poco dopo le 9 nel tratto interessato dall'incidente si registravano ancora cinque chilometri di coda in direzione Rosignano e sette verso Genova.

Il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni grazie alla predisposizione di uno scambio di carreggiata. In corso le attività di ispezione e manutenzione necessarie all'interno della galleria Monte Quezzi, rimasta danneggiata a seguito dell'incendio.

