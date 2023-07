A12, riaperte entrambe le corsie nella galleria tra Recco e Nervi

Alle ore 6 circa di oggi, domenica 16 luglio 2023, è stata completamente riaperta la galleria Monte Giugo, al km 15 dell'autostrada A12 tra Recco e Genova Nervi, ripristinata in seguito ai danni causati dall'incendio di un pullman all'interno del fornice.

La prima corsia all'interno del tunnel era stata aperta venerdì alle 13.30. Nella notte appena trascorsa i lavori sono proseguiti per consentire di restituire al traffico anche la seconda corsia in vista del controesodo domenicale.

Il cantiere, aperto h24, ha visto impegnati circa 40 tecnici, 100 operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 12 furgoni, 15 mezzi speciali, su più turni di lavoro. Gli interventi hanno riguardato la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, posa di reti in acciaio inox per oltre 500 metri quadri su un tratto di 60 metri di galleria, il lavaggio della volta, il ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria.

Intorno alle 7 di oggi, domenica 16 luglio 2023, non si registravano code o rallentamenti su tutto il nodo autostradale genovese. Poco dopo le 8 due incidenti, avvenuti sull'A26, hanno provocato sei chilometri di coda verso Genova. Le persone coinvolte sono state trattate sul posto.