Tamponamento in A12, un ferito e coda di 4 km

Rientro difficile per gli automobilisti che domenica pomeriggio si sono trovati a percorrere l’autostrada A12 per un tamponamento avvenuto all’altezza del bivio con la A7.

L’incidente si è verificato al km 1 in direzione Genova poco prima delle 16. Subito sul tratto si è formata una lunga coda, complici i rientri dalla riviera di levante.

Sul posto personale di Autostrade, polizia Stradale e soccorsi. Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata accompagnata in ospedale per un controllo, poco dopo le 16 la coda era di 4 km.