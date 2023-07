Autostrada A12, carreggiata ancora chiusa dopo l'incendio

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni per il ripristino dei danni causati dall'incendio, avvenuto in autostrada nella serata di domenica 9 luglio 2023. Al momento si circola su una sola corsia in deviazione sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta.

L'indomani, alle ore 8.15 circa, sull'A12 Genova-Sestri Levante si registrano ancora 7 km di coda nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzioni di Genova. Per il ripristino dei danni causati dall'incendio di un pullman avvenuto ieri all'interno della galleria Giugo al km 15 è stato aperto uno specifico cantiere.

Decine di persone intossicate: in 37 (tra cui un bambino e una donna incinta) sono state portate negli ospedali genovesi, tra San Martino, Villa Scassi e Galliera. Una donna si è procurata una frattura mentre scendeva dal mezzo in fiamme. Il più grave è l'autista del pullman, costretto a ricorrere alla camera iperbarica.

Per quanto riguarda le altre autostrade, ovvero A7, A10 e A26, si segnala qualche rallentamento, ma al momento senza particolari criticità.