Autostrada A12, ancora code chilometriche per la chiusura della galleria

Ancora disagi sull'autostrada A12 per la chiusura della galleria Monte Giugo in seguito all'incendio di un pullman, avvenuto domenica scorsa. Alle ore 13 circa di giovedì 13 luglio 2023, nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, si registravano 6 km di coda verso Livorno e 4 km verso Genova.

A rallentare la circolazione è la deviazione di carreggiata al km 15, necessaria per consentire i sopralluoghi dei consulenti nominati dalla Procura, supportati dai tecnici di Autostrade, in seguito ai danni causati dall'incendio alla galleria.

Per alleviare i disagi, la Regione ha concordato una revisione dei cantieri notturni previsti in questo periodo: tutte le chiusure notturne dalla 22 alle 6 in programma in questi giorni sui tratti gestiti da Aspi sono sospese. Ancora non è prevista una data precisa per la riapertura, in attesa delle decisioni della procura.