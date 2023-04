Autostrade, lavori in A12: quattro giorni di chiusure

Lavori in corso e chiusure notturne sulla A12 Genova-Sestri Levante. Autostrade per l'Italia ha spiegato che "per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie e interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti consecutive di martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura". Eccoli nel dettaglio.

Martedì 11 aprile: sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Lavagna, verso Livorno. Inoltre, verranno chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna.

Mercoledì 12 aprile: sarà chiuso il tratto compreso tra Sesti Levante e Lavagna, verso Genova. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio 'Riviera nord'. Inoltre, verrà disposto il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna.

Giovedì 13 aprile: sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Sesti Levante, verso Livorno. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio 'Riviera sud'. Inoltre, verrà disposto il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione di Sestri Levante

Venerdì 14 aprile: sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Chiavari, verso Genova. Inoltre, verranno chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione di Chiavari.