Autostrade, ancora lunghe code in A12 e in A7 per la chiusura dello svincolo

Il casello di Bolzaneto resta quello "sotto assedio" per la deviazione obbligatoria dei veicoli che dalla A12 sono diretti verso la A10 o verso Genova Ovest

Altra mattinata di passione sulle autostrade liguri per la chiusura dello svincolo che collega la A12 alla A7 e conseguente deviazione al casello di Bolzaneto per chi viaggia verso Genova Ovest o verso la A10.

Poco dopo le 9, la mappa di Autostrade dedicata alla situazione del traffico era costellata di segnali rossi di allerta: le code sulla A12 iniziavano già da Recco verso Nervi, con circa 3 km di auto incolonnate, e anche in direzione opposta, da Nervi verso Recco.

Altri 3 km di coda tra il casello di Est e il bivio con la A7 verso Milano proprio per la chiusura dello svincolo, con conseguenti rallentamenti e code verso il casello di Bolzaneto e in entrata e in uscita dal casello, su cui confluisce tutto ill traffico della A7 e anche quello della A12.

Sulla A26, inoltre, coda di un km tra Ovada e Masone in direzione Voltri, e tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce.