In contromano per 20 km, paura sull'autostrada A12

Ha percorso oltre 20 chilometri in contromano in autostrada prima di essere intercettato e fermato il 77enne genovese che ha scatenato il panico sulla A12 domenica sera.

L’uomo ha imboccato l’autostrada a Rapallo e si è diretto verso Chiavari, senza rendersi inizialmente conto di essere contromano. Numerose le telefonate arrivate al centralino della polizia Stradale, che si è attivata immediatamente per intercettare l’uomo.

Alla fine, la folle corsa è terminata senza incidenti e senza feriti. L’uomo, sotto choc, è stato accompagnato in ospedale in codice giallo per un controllo. Denunciato, si vedrà ritirare la patente.