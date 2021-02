Autostrada A12, slitta di qualche ora la riapertura del bivio con l'A7

Termineranno nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio i lavori avviati lo scorso 25 gennaio nella galleria Rivarolo II, che, dopo le ispezioni approfondite eseguite durante l'estate, è stata oggetto di interventi di manutenzione. Le attività sono state eseguite h24, sette giorni su sette, con 35 operai e tecnici impegnati per turno - consentendo le operazioni in sicurezza negli spazi ridotti dei fornici - e utilizzando mezzi Jumbo per le perforazioni, piattaforme elevatrici e pompe per l’iniezione del rivestimento.

Dal mattino di sabato 13 febbraio verranno avviati gli interventi di smontaggio delle aree di cantiere, pulizia e ripristino del manto stradale per consentire dalle 18 la piena riapertura al traffico dell'allacciamento con la A7 sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Per le giornate di sabato e domenica i tempi stimati di percorrenza sulla tratta che verrà riaperta sono in linea o mediamente superiori alla norma. Le previsioni quotidiane e settimanali sul traffico atteso sono disponibili e aggiornate sul sito internet di Autostrade e sul canale Telegram My Way – “Autostrade per l’Italia – Liguria”. Nella sezione del portale web dedicata alla viabilità ligure è disponibile anche un applicativo per monitorare i tempi di percorrenza aggiornati sulle autostrade e sulla viabilità alternativa. (https://www.autostrade.it/it/autostrade-per-genova/mappe-viabilita)