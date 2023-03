'Imbuto' di Arenzano, c'è una data di fine lavori

L'assessore alle infrastrutture, Giacomo Giampedrone, ha spiegato che la seconda fase del cantiere nella galleria Castello sull'autostrada A10 terminerà il 31 marzo, permettendo, così, il ripristino delle tre corsie di marcia. La questione è stata affrontata nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 7 marzo in occasione di un'interrogazione, presentata da Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo.

I lavori nella galleria Castello hanno dato vita a quello che è stato ribattezzato 'l'imbuto' di Arenzano. La situazione è migliorata da quando il traffico scorre su due corsie, ma ugualmente si registrano code continue, che confermano la definizione della prima ora.

Tornando al consiglio regionale, il consigliere dem ha chiesto alla giunta quanto si protrarranno i lavori sull'A10, all'altezza di Varazze con l'allacciamento A26, a causa di lavori in corso e di attivarsi per far adeguare i risarcimenti all'effettivo disagio, che interessa migliaia di lavoratori e utenti dell'A10. Il consigliere ha dichiarato che questi cantieri non hanno cronoprogrammi visibili e facilmente ricercabili su data di inizio e data di fine.

Rispetto ai risarcimenti per gli utenti privati, Giampedrone ha ricordato che è previsto per norma un automatismo secondo una apposita procedura, il cosiddetto cash back.