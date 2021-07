Autostrade: chiusura dell'A10 in agosto, nuova riunione del tavolo tecnico

Lunedì 26 luglio, al mattino, torna a riunirsi il tavolo tecnico di confronto in relazione ai lavori di messa in sicurezza delle gallerie sull'autostrada A10 tra Aeroporto e Pra'.

Nel corso della riunione che si è tenuta venerdì 23 luglio 2021 è stata confermata la chiusura dell'A10 in agosto e ora si attende una risposta da parte di Aspi e del ministero in merito all'ipotesi alternativa, proposta da Comune di Genova e dalla Regione, d'istituire una corsia per senso di marcia, con l'utilizzo della carreggiata che rimarrà aperta in direzione Genova, accorciando il più possibile lo scambio di carreggiata e lasciando aperto il casello di Genova Aeroporto.

Il periodo di chiusura h24, invece che dalle 22 di venerdì 6 agosto alle 6 di lunedì 23 agosto (inclusi i fine settimana), potrebbe slittare a partire da lunedì 9 agosto, per semplificare le partenze dei crocieristi nel fine settimana dell'8 e 9.

Venerdì 23 luglio l'ispettore Migliorino ha ribadito l'urgenza dell'intervento, ritenuto non procrastinabile e in mancanza del quale procederà comunque alla chiusura del tratto a causa del grave ammaloramento delle gallerie. La Regione ha chiesto anche di estendere alla prima settimana di agosto, fino a domenica 8, lo stop totale dei cantieri in atto dal 19 luglio per due settimane.