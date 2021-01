Lavori in autostrada, traffico in tilt a ponente

La storia si ripete. I cantieri sulle autostrade stanno creando non pochi disagi al traffico. Intorno alle 9 di giovedì 7 gennaio 2021 sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure, si registrava una coda di 8 km tra Arenzano e Pegli per lavori.

Un po' meglio sull'A26 dove la coda è di 4 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Il problema è nato dalla riapertura in ritardo di un tratto e il prolunamento delle chiusure dei caselli di Pra' e Pegli. Il primo, in uscita, è chiuso al traffico fino alle 6 dell'11 gennaio 2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Aeroporto.

L'uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico fino alle 6 del 11 gennaio 2021 provenendo da Genova. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Aeroporto. Il casello di Pegli è chiuso anche in entrata, sempre fino all'11. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

I lavori presso i due caselli avrebbero dovuto concludersi il giorno dell'Epifania. Pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.