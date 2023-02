Lavori in A10: il cantiere manda in tilt il traffico, coda chilometrica

Come previsto è caos in autostrada sulla A10 a causa del cantiere all'altezza di Arenzano che aveva causato criticità anche negli scorsi fine settimana. Domenica 12 febbraio 2023 è stata anche chiusa l'Aurelia tra le 14:30 e le 16 per il carnevale e le code non sono mancate già a partire dalla tarda mattinata. Il cantiere coinvolge la galleria Castello e prevede la percorrenza su una sola corsia.

Intorno alle ore 16 sono segnalati cinque chilometri di coda tra Varazze e il bivio A10/A26 (verso Genova) a causa dei lavori in corso. Sarà comunque l'ultimo fine settimana di disagi in A10 in questo tratto. Poi, nei prossimi weekend, la A10 in prossimità del casello sarà aperta a due corsie senza cambio di carreggiata, riducendo di molto l'effetto 'imbuto'.

Qualche coda nel pomeriggio anche sulla A12 tra Chiavari e Rapallo (circa due chilometri intorno alle 17:30) e anche tra Rapallo e Recco verso Genova; rallentamenti infine sulla A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione nord.