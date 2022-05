Bimbo dell’asilo sfugge ai controlli delle maestre e si ritrova in strada

Marco (il nome è di fantasia) si è ritrovato da solo in mezzo alla strada. Per fortuna aveva in mano un giochino rosso che è balzato alla vista della donna in macchina che, notandolo, ha inchiodato evitando il peggio.

L'episodio è successo la settimana scorsa nella delegazione di Voltri: il bimbo sarebbe sfuggito ai controlli delle maestre, avrebbe percorso la lunga discesa verso l'uscita è si sarebbe ritrovato in mezzo alla strada.

Questa la testimonianza raccolta dai carabinieri di Voltri, guidati dal comandante Lorenzo Toscano, che hanno ascoltato la famiglia e raccolta la segnalazione della famiglia, ora seguita da un avvocato. "Mia figlia è sotto choc - racconta la nonna a GenovaToday - ha preso un appuntamento per parlarne con un psicologo, non riesce a smettere di pensare a quello che sarebbe potuto succedere, ha subito ritirato Marco dalla scuola che finirà l'anno a casa".

Secondo quanto riferito dalla famiglia, nell'asilo le maestre utilizzerebbero soltanto una panchina, posizionata e rimossa ogni giorno, per delimitare lo spazio del giardino dall'accesso alla strada. Troppo poco per frenare la curiosità di un bambino di 3 anni o magari la sua fantasia di far ritorno a casa. I militari svolte le indagini segnaleranno il caso alla Procura di Genova.