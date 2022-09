Perseguitata per più di un anno, stalker la insegue anche in questura: arrestato

La polizia di stato di Genova ha arrestato un uomo di sessantasei anni per il reato di atti persecutori.

Nel pomeriggio dell'8 settembre, una donna si è presentata in questura per denunciarlo. L'uomo aveva sviluppato da più di un anno un’ossessione nei suoi confronti iniziata con qualche chiamata insistente e sfociata in una vera e propria persecuzione.

Il sessantaseienne infatti da mesi la seguiva ogni giorno durante il tragitto verso il luogo di lavoro e non contento si appostava sotto casa costringendola a vivere in un permanente stato di paura e ad uscire solo se strettamente necessario.

A seguito dei suoi numerosi rifiuti e tentativi di allontanamento, la follia dell’uomo ha raggiunto il culmine con minacce di morte nei suoi confronti.

Nemmeno l’ingresso della donna nel palazzo della questura, dove è andata per denunciarlo, ha fatto desistere il persecutore dai suoi intenti, il quale ha continuato a osservarla dall’esterno. I poliziotti, allertati dalla vittima, sono intervenuti immediatamente e lo hanno tratto in arresto.

L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.