Il tabacchino imprigionato dalle transenne per una buca

Se si incontrano due persone, una deve cedere il passo. Per non parlare di chi deve spingere sul marciapiede un passeggino o di chi è sulla sedia a rotelle.

Da due mesi una buca in corso Ugo Bassi impedisce agli abitanti di transitare in sicurezza e di accedere ai servizi.

La denuncia arriva a GenovaToday proprio da una negoziante che gestisce il bar tabacchi a pochi passi dalle transenne: "Da troppo tempo aspettiamo che chi di dovere venga a ripristinare il marciapiede", scrive Marcella Panetta. "L'elenco dei disagi è lunga: intralcio per i pedoni, per i passeggini e per le carozzine dei disabili. Entrare e uscire dal negozio è un'impresa. Ritengo sia una vergogna che non abbiamo ancora sistemato".