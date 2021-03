Pugilato in lutto, addio al campione Marvin Hagler: tifava per la Sampdoria

Campione dei pesi medi tra il 1980 e il 1987, in una intervista alla Gazzetta dello Sport aveva raccontato la sua passione per i colori blucerchiati

Il mondo del pugilato piange Marvin Hagler, campione dei pesi medi tra il 1980 e il 1987 e grande tifoso della Sampdoria, come aveva dichiarato qualche anno fa in una famosa intervista alla Gazzetta dello Sport.

Nato il 23 maggio 1954 è scomparso all'età di 66 anni; l'annuncio è stato dato dalla moglie di Hagler attraverso i canali social ufficiali del campione di pugilato, spiegando che il marito è morto all'improvviso nella propria casa nel New Hampshire, chiedendo anche di rispettare la privacy della famiglia.

In una intervista concessa alla "Rosea" nel 2017 aveva dichiarato: «Quando sono venuto ad abitare da voi, ho capito che non si può stare in Italia senza appassionarsi al calcio. All’inizio della Sampdoria mi piacevano i colori, poi mi sono un po’ documentato e ho capito che erano "underdog", sottostimati, come è successo a me per gran parte della carriera. Ma con Vialli, Mancini e Gullit ci siamo divertiti anche noi...».

Era soprannominato dai suoi tifosi e ammiratori "The Marvelous" (in italiano "il Meraviglioso"). La International Boxing Hall of Fame lo ha riconosciuto fra i più grandi pugili di ogni tempo; per un periodo visse anche in Italia a Rozzano e intraprese la carriera di attore, venendo accreditato come Marvelous Marvin Hagler. In particolare interpretò il personaggio di un marine nei film Indio ed Indio 2 mentre nel 1997 fu al fianco di Terence Hill nel film Potenza virtuale.