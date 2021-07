Traffico bloccato, contro il caldo cani a passeggio sulla A12

Un'auto in fiamme all'altezza del casello di Recco in direzione Genova ha bloccato il traffico sull'A12, già rallentato dai cantieri. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Chiavari.

In coda anche il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco che denuncia: "Situazione ingestibile, molti chilometri di coda da Rapallo in direzione Genova, per un incidente e lavori. Consiglio a tutti i concittadini di non mettersi in viaggio (in autostrada) sinché la situazione non si sarà sbloccata, fa molto caldo la situazione è delicata soprattutto per i bimbi e i nostri amici a 4 zampe".

Nelle immagini postate dal primo cittadino si vedono, infatti, i cani a spasso sulla carreggiata accompagnati dai loro padroni.