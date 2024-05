Settantenne muore durante un'operazione al San Martino, la procura apre un'inchiesta

La procura di Genova ha aperto un'inchiesta sul decesso di una donna di 70 anni morta lo scorso 29 aprile alle 19 all'ospedale San Martino. Secondo quanto emerso finora, la donna, di nazionalità albanese, si era sottoposta a un intervento nel reparto di ginecologia, al padiglione 1 del policlinico per la rimozione di una neoformazione pelvica, una massa tumorale. Durante l'intervento, per cause ancora da accertare, la donna si è però sentita male e trasferita in rianimazione è morta poco dopo.

Dopo il decesso, come da prassi l'ospedale ha informato la procura che ha aperto un fascicolo affidato al pubblico ministero Giancarlo Vona, che ha disposto l'autopsia per i prossimi giorni. A occuparsene il medico legale Luca Vallega.

Le indagini sono ancora in fase preliminare, da verificare è l'eventuale imperizia dell'equipe medica che ha operato la donna. In questa fase è in corso l'identificazione del personale sanitario che ha preso parte all'intervento.

Dal San Martino, contattato da Genova Today, fanno sapere che l'ospedale è a completa disposizione delle autorità competenti per agevolare lo sviluppo delle indagini. Il fascicolo è attualmente a carico di ignoti.