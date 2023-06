Pnrr, 64 milioni per il restyling di 18 scuole nella città metropolitana

Saranno realizzati 21 interventi in 18 edifici scolastici, 8 i comuni interessati con circa 64 milioni di investimenti. Con questi numeri parte la riqualificazione degli istituti di istruzione superiore della Città Metropolitana di Genova, grazie ai fondi Pnrr, per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e degli studenti.

È stata la consigliera delegata alle Scuole e all'Edilizia Scolastica, Laura Repetto, nel corso dei lavori della Terza Commissione Consiliare a presentare gli interventi che saranno realizzati negli istituti di istruzione superiore di Città Metropolitana, opere dedicate alla messa in sicurezza degli edifici, all'adeguamento sismico e antincendio, all'efficientamento energetico, alla manutenzione o al risanamento.

Presentati anche ulteriori interventi di restyling, per circa 15 milioni di euro, ultimati o prossimi alla conclusione grazie al "Bando Periferie", che riguardano 10 scuole di Genova, e di adeguamento antisismico (piano regionale edilizia scolastica) di 2 scuole di Chiavari e 1 di Genova, per oltre 5 milioni di euro.

Per un totale, quindi, di 84 milioni di euro di investimenti sulle scuole superiori.

L'elenco delle scuole

Scendendo nel dettaglio a Genova il restyling realizzato con i fondi Pnrr riguarderà i seguenti edifici scolastici: l'Ipsia Gaslini/Meucci, l'Ittl San Giorgio, il Liceo Scientifico Convitto Colombo, l'Iis Einaudi/Casaregis/Galilei, l'Iiss Firpo/Buonarroti, l'Ipsia Odero, il Liceo da Vinci, l'Iiss Montale/Nuovo IPC, il Liceo King, L'Iiss Maiorana Giorgi, il Liceo Klee Barabino dove è prevista la costruzione di una nuova palestra.

Un discorso a parte riguarda l'imponente polo scolastico di Ponente, in via Giotto, che vedrà un cantiere di risanamento conservativo realizzato con corposo importo di oltre 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri comuni gli interventi interesseranno l'Iis tecnico professionale di Chiavari (adeguamento sismico), l'Ipseoa Marco Polo di Camogli (efficientamento energetico), il Marsano di San Colombano (due interventi: efficientamento energetico, adeguamento sismico e antincendio), il Primo Levi di Ronco Scrivia, il Liceo Luzzati di Chiavari, la struttura ex Maestre Pie di Recco dove nascerà l'Istituto enogastronomico (ristrutturazione e ampliamento dell'edificio attualmente in disuso, con 6 milioni di euro).

Gli interventi già conclusi

La consigliera Repetto ha delineato anche gli interventi già conclusi, con opere collaudate, grazie ai fondi provenienti dal "Bando Periferie" per i seguenti edifici scolastici di Genova: Mazzini (succursali di via Reti e via Bonavino), Gobetti (sede di via Spinola di S. Pietro), Calvino, Lanfranconi (sede di via Ai Cantieri e succursale di via Negro), Gastaldi/Abba, Gaslini/Meucci; mentre negli istituti Fermi di Genova e Primo Levi di Ronco Scrivia le attività sono in fase di completamento.

"Questo è stato solo il primo di numerosi incontri tematici che intendiamo programmare sui progetti specifici - ha sottolineato la consigliera Laura Repetto - ci sono interventi molto attesi su opere importanti come il polo scolastico di Sestri Ponenti o la struttura di via Speroni a Recco, in fase di progettazione avanzata. Nel corso di questo incontro abbiamo colto l'occasione per ribadire che stiamo lavorando su tanti fronti per soddisfare le nuove esigenze delle scuole, in particolare progettando spazi innovativi per dare una mano agli istituti che hanno ottenuto fondi dalla missione scuole del Pnrr, per rispondere alle esigenze formative del territorio. Di tutte le attività in corso abbiamo reso partecipe la minoranza in consiglio, che si è dichiarata disponibile a essere coinvolta in ogni fase del processo. L'apertura dei cantieri comporterà delle difficoltà temporanee, ma cercheremo di superarle, è sottintesa la grande sinergia con i dirigenti scolastici in quanto risulta inevitabile la presenza di criticità da affrontare, le affronteremo insieme con la massima trasparenza e impegno".