In arrivo 5 nuove velostazioni in città, ecco dove

Prosegue il piano di realizzazione della rete di ciclo posteggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile, da ponente a levante. Su proposta dell’assessore alla Mobilità Matteo Campora, la giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo di 5 velostazioni che saranno realizzate in piazza Dante, all’intersezione con via Ceccardi, in zona darsena-via Gramsci, a Caricamento, e due a servizio delle stazioni di Brignole, in piazza Verdi, e di Principe. La realizzazione di queste nuove strutture è finanziata da 861mila euro Reatc-Eu.

"Prosegue il piano di realizzazione di cicloparcheggi e velostazioni, dotate di attrezzature, rastrelliere e dell’impiantistica necessaria al ricovero delle due ruote in città – spiega l’assessore Campora – le cinque velostazioni approvate rientrano nel piano Pon Metro che ne comprende un totale di 11, in prossimità anche delle stazioni di Brin, Bolzaneto, Cornigliano, Pra’, Quinto e Nervi con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle bici per raggiungere le stazioni della tratta urbana, rafforzando l’integrazione bici-ferro per promuovere sempre di più tutte le forme di mobilità sostenibile. Queste velostazioni si aggiungono ai cicloparcheggi già in corso di realizzazione nel centro di Genova con il piano Caruggi, ma anche in altre delegazioni, ad esempio a Sampierdarena".