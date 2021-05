2 giugno, in prefettura la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Tra i premiati si segnalano esercenti professioni sanitarie, forze di polizia, del soccorso pubblico e del volontariato che hanno assicurato il loro prezioso impegno per far fronte alle criticità legate al contesto emergenziale epidemiologico

Mercoledì 2 giugno, alle ore 10.30, si terrà, presso Palazzo Doria Spinola, sede della prefettura di Genova, la cerimonia istituzionale per celebrare il 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica. La cerimonia, che si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid-19, inizierà con l'alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il prefetto, alla presenza di autorità statali, regionali e locali, procederà alla consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a ventisette cittadini che si sono distinti per l'impegno costante, i meriti lavorativi acquisiti e la dedizione verso iniziative sociali ed umanitarie. Tra i premiati si segnalano esercenti professioni sanitarie, forze di polizia, del soccorso pubblico e del volontariato che hanno assicurato il loro prezioso impegno per far fronte alle criticità legate al contesto emergenziale epidemiologico.

Elenco insigniti

Commendatore Del Grosso Annamaria Angela Professore Ordinario Università Genova

Commendatore Massa Paola Professore Emerito Università Genova

Commendatore Puppo Fornaro Gianna Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica

Commendatore Giammarino Stani Professore Ordinario Università Genova

Commendatore Gullaci De Marini Francesca Medico Chirurgo

Commendatore Vigotti Roberta Già Presidente T.A.R.

Ufficiale Oresta Pietro Comandante Legione Carabinieri Liguria

Cavaliere Baldi Massimo Dirigente Aziendale

Cavaliere Barbero Giuseppe Brigadiere Capo Arma Carabinieri

Cavaliere Borsi Marzio Commissario Polizia Di Stato

Cavaliere Bottero Paolo Docente Lettere Italiane E Storia

Cavaliere Capello Giovanni Luogotenente Guardia Di Finanza

Cavaliere Cardinale Mario Capo Reparto Esperto Vigili Del Fuoco

Cavaliere Casu Massimo Maresciallo Maggiore Arma Carabinieri

Cavaliere Cianciosi Paola Direttore Sanitario Istituto Chiossone

Cavaliere Gambino Antonino Consigliere Comunale Delegato Prot.Civ.

Cavaliere Gambino Maria Silvia Dipendente Regione Liguria

Cavaliere Lagorio Stefano Luigi Comandante 11^ Brig. Aeromobile Friuli

Cavaliere Luminati Tito Manager Sanitario

Cavaliere Mameli Giovanni Sovrintendente Polizia Di Stato

Cavaliere Mereto Nadia Medico Chirurgo – Manager Sanitario

Cavaliere Passaro Pasquale Luogotenente C.S. Guardia Di Finanza

Cavaliere Repetto Stefano Dipendente Regione Liguria

Cavaliere Santucci Franca Infermiera Coord. Piccolo Cottolengo

Cavaliere Torretta Simone Direttore Istituto Chiossone Genova

Cavaliere Villa Angelo Dirigente Comune Genova

Cavaliere Zanoni Luigi Ernesto Avvocato.

Il prefetto, inoltre, procederà nell’ambito della cerimonia del 2 giugno - alla consegna delle medaglie d'onore alla memoria dei cittadini italiani – sia militari che civili -che siano stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

Elenco degli insigniti di medaglia d'onore

Bisso Marco Pietro Luigi Internato In Germania

De Belli Luigi Internato A Haltern (Germania)

Martino Francesco Internato In Germania

Piazze Battista Internato A Kassel (Germania)

Reami Pericle Internato A Berlino (Germania)

Saglio Francesco Internato A Ziegenhain (Germania)

Scagliola Carlo Internato A Linz Donau (Austria)

Surace Francesco Antonio Internato A Limburg (Germania).