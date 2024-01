Sedicenne aggredito ad Albaro, Gambino: "Nessuna situazione di criticità"

C'è un allarme minori non accompagnati ad Albaro? A chiederlo, prendendo spunto da recenti fatti di cronaca, Arianna Viscogliosi (Vince Genova) in consiglio comunale.

La consigliera ha portato l'esempio dei fatti che hanno coinvolto via Orsini poco prima di Capodanno e che hanno visto l'aggressione di un ragazzo di 16 anni da parte di un minore non accompagnato di 17 anni, egiziano, accolto nella comunità del quartiere. Tutto sarebbe partito dalla richiesta del 16enne all'altro ragazzo di spostarsi in quanto, seduto su un paletto, ostruiva un passaggio. Da qui, l'aggressione.

"Quel che è successo ad Albaro è emblematico dell’isteria che portano i social e della percezione di insicurezza che i cittadini sentono, ma che non rispecchia una situazione di criticità" ha risposto l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.

"Abbiamo un problema di minori stranieri non accompagnati a Genova ma è un fenomeno nazionale. A oggi abbiamo ricevuto una sola denuncia per rapina nel quartiere di Albaro e ci sono indagini in corso da parte della Questura. Non sottovalutiamo nessun episodio, ma il tutto forse va ridimensionato". L'amministrazione ha comunque fatto sapere di aver incrementato i passaggi nel quartiere per dare un segnale maggior presenza.