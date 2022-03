In arrivo due nuovi autovelox in corso Europa

Entreranno in funzione mercoledì 16 marzo gli ultimi dispositivi fissi di rilevazione a distanza delle infrazioni ai limiti di velocità in corso Europa. Gli apparecchi, installati progressivamente nella via a partire dal novembre scorso, arrivano quindi complessivamente a 6. L’attivazione avviene in seguito al completamento della messa in opera dei segnali di preavviso previsti dalla normativa e dopo le necessarie tarature e verifiche dei sistemi.

Anche questi dispositivi perseguono l’obiettivo di garantire un’efficace azione preventiva di contrasto al fenomeno dell’incidentalità legato agli eccessi di velocità, purtroppo particolarmente frequente nell’arteria viaria in questione.

Nello specifico i nuovi dispositivi saranno così collocati all'altezza del civico 213 (dove controllerà la velocità istantanea dei veicoli diretti a levante ove il limite di velocità imposto è di 50 km/h) e all'altezza del civico 200, (per controllare la velocità istantanea di chi è diretto a ponente, sempre con limite di 50 km/h).

Dal valore rilevato della velocità, come previsto dal Codice della Strada, sarà applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h; in questa riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

I proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità saranno destinati a finanziare interventi per la sicurezza delle strade più pericolose della città.