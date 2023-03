Ragazzino morto in casa: ipotesi malore dopo il "mini incontro" di boxe, si attende l'autopsia

Si attendono i risultati dell'autopsia come disposto dalla Procura dei minori per conoscere le cause della morte di Edoardo Addezio, quindicenne mancato sabato sera, durante una festa in casa in via Acquarone.

Il ragazzo era con una quindicina di amici, tutti minorenni: in serata, la decisione di organizzare una sorta di piccolo incontro di boxe, in maniera non violenza, utilizzando guantoni presenti in casa. Il 15enne, pochi attimi dopo la fine del suo turno, si è però accasciato a terra. E proprio su questo fatto sono concentrate le indagini dei carabinieri. Esclusa l'ipotesi dell'eccesso di alcol o altre sostanze, a uccidere il giovanissimo potrebbe essere stato un colpo subito durante l'incontro oppure un malore, forse legato a una patologia cardiaca, dopo lo sforzo. Ma per chiarire le cause della morte sarà necessario il risultato dell'autopsia.

I giovani presenti sono stati sentiti, alla presenza dei genitori, per ricostruire la dinamica dei fatti.

In attesa che i medici legali facciano chiarezza, resta il dolore per l'improvvisa scomparsa di un ragazzo che si stava divertendo con gli amici, e che è improvvisamente morto sotto i loro occhi.