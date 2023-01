Servizio 118, si va verso la centrale unica del levante

La centrale del 118 di Lavagna non verrà accorpata a quella di Genova, ma dovrebbe confluire in una centrale unica del levante genovese, secondo quanto spiegato dall'assessore Gratarola durante la seduta del consiglio regionale di martedì 17 gennaio 2023.

"Nel quadro del riordino del servizio 118 sul territorio regionale, previsto dalla normativa nazionale che impone la presenza di una Centrale almeno ogni 600mila abitanti, ho accolto positivamente quanto dichiarato quest'oggi in Consiglio regionale dall'assessore alla Sanità Angelo Gratarola, che, rispondendo a una mia interrogazione sul tema, ha confermato la possibile creazione di una centrale unica del Levante ligure, con sede baricentrica tra il Tigullio e La Spezia". È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

"Tale soluzione - prosegue Muzio -, che sarà formalizzata nel nuovo Piano sociosanitario regionale, è di gran lunga preferibile all'accorpamento della centrale della Asl4 con quella di Genova: quest'ultima andrebbe in tal caso a coprire un bacino d'utenza pari a oltre la metà della popolazione ligure. La centrale unica del Levante potrà inoltre garantire sia la qualità del servizio per i cittadini del Tigullio sia le professionalità maturate in questi anni".

"Ribadisco - prosegue Muzio - che il passaggio da 5 a 3 centrali del 118 in Liguria è un atto dovuto per legge e che quindi occorre trovare soluzioni concrete e praticabili che non penalizzino i territori. Fare demagogia e chiedere l'impossibile, come il Partito Democratico, è facile. Difficile lavorare per mettere in atto ciò che è possibile e ragionevole".

"La creazione di una centrale unica del Levante ligure - sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia - darebbe vita a un polo con un bacino d'utenza di circa 350/400mila persone, che diventano quasi il doppio nei periodi di maggiore afflusso turistico. Inoltre consentirebbe di avere sempre attivo personale con conoscenze e competenze relative sia al Tigullio che alla provincia della Spezia".

"In sede di discussione del nuovo piano sociosanitario regionale mi batterò affinché tale ipotesi diventi realtà, avendo cura di garantire la qualità del servizio e di tutelare le professionalità presenti. Come sede della nuova centrale del Levante un'ipotesi praticabile potrebbe essere quella di Brugnato, che presenta caratteristiche adeguate non solo sul piano logistico", conclude Muzio.