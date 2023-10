Attenzione alle banconote false da 100 euro: un episodio in città

Attenzione alle banconote false a Genova. Nelle scorse ore è stato segnalato alla polizia un episodio avvenuto in un negozio di animali di viale Ammiraglio Giorgio Des Geneys, a Quarto.

La commerciante si è accorta della banconota falsa dopo che la cliente era uscita dal negozio, dove aveva acquistato delle crocchette per cani. Ha quindi contattato le forze dell'ordine, che hanno svolto accertamenti. Non è chiaro se la spendita sia avvenuta in maniera volontaria o se la persona che ha utilizzato la banconota falsa l'avesse ricevuta a sua volta in maniera inconsapevole.

Tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 la polizia ha anche arrestato un uomo sorpreso a rubare all'interno del portapacchi montato sul tetto di un'automobile e denunciato due ragazzi minorenni che, ai giardini Esposito di Albaro, hanno aggredito un coetaneo prendendolo a calci e pugni. Uno dei due, in precedenza, aveva anche tentato di strappare la collanina dal collo alla vittima dell'aggressione.