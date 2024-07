La guida ai migliori caseifici artigianali della Liguria per il formaggio più buono

Non sempre la Liguria viene associata alla produzione casearia, ma lungo l’arco montuoso che la divide dalle regioni della Pianura Padana è possibile scovare tesori nascosti. Ne sono un esempio la giuncata di Savona, il brusso del Ponente e i pregiati formaggi della Val d’Aveto.

I formaggi più famosi della Liguria

Questi prodotti erano in passato impiegati come moneta di scambio lungo le rotte commerciali che percorrevano queste terre. Oggi, invece, sono dei patrimoni la cui produzione va conservata e divulgata. Ecco quali sono i caseifici liguri che mantengono viva questa tradizione.

Caseificio Val d’Aveto

Dal 1991 è un punto di riferimento per tutta la zona delle Quattro Province, quel territorio a confine tra Pavia, Piacenza, Alessandria e Genova. Il Caseificio Val d’Aveto ha riqualificato la produzione del San Ste, il formaggio a latte crudo tipico di questa vallata. Oggi è un luogo di produzione e rivendita di formaggi e yogurt, condito con miele, crema alle nocciole e confetture, venduto sia confezionato che fresco da passeggio. Il caseificio si avvale della collaborazione di 25 stalle e di trecento vacche di razza bruna alpina e pezzata rossa. Da provare la ricotta e la Morbidezza con pesto. Pagina Instagram.

Azienda Agricola Gli Artisti

Due musicisti che decidono di lasciare la frenesia per dedicarsi alla campagna sono il cuore del progetto caseario che ne riporta il nome. Questa è la storia di Daniele Franchi e Margherita Sandi, oggi titolari dell’azienda Gli Artisti di Campomorone a Genova. Partiti specializzandosi nella coltivazione di ortaggi, hanno unito l’allevamento di pecore da latte per intraprendere la produzione di formaggi, come il primosale, la ricotta e le formaggette a latte crudo, e yogurt. Una cosa è rimasta invariata dalla vita precedente, restano itineranti; pertanto, sarà possibile trovarli in mercati e fiere in giro per la Liguria. Pagina Instagram.

Azienda Agricola Lavagè

All’interno del Parco del Beigua UNESCO Global Geopark si trova quest’azienda agricola nata negli anni ’60. L’attività si è specializzata nella vendita di carne e latticini puntando tutto sulla qualità e sul benessere del bestiame che qui viene allevato in modo attento. Tutto è in funzione dell’autosufficienza e le vacche di razza bruna italiana vengono alimentate con foraggi autoprodotti. Il risultato si vede nei formaggi freschi come la robiola del bricco e negli stagionati come il Bruzzin. I fiori all’occhiello sono gli erborinati come il Blu del Lavagè. Pagina Instagram.

Agrifermenteria Cornus

Da Sanremo a Rezzo il viaggio è stato lungo per Roberto Martini e Giulia Zappa, i due giovani titolari dell’Agrifermenteria Cornus (ne abbiamo parlato qui). Una lunga esperienza in ristoranti e agriturismi sino ad arrivare alla produzione di formaggi sperimentali è nella loro storia. La stalla conta capre di razza Saanen, Camosciate e incroci e vacche di razza Cabannina, mentre la produzione si avvale della tecnica della lattofermentazione vegetale. Per degustare tutta la loro produzione è possibile sostare all’agriturismo che offre un menù variabile in base alla disponibilità delle materie prime. Pagina Instagram.

La Piana

Rilevata l’azienda di famiglia, Christian Scapellato ha investito tutto nella stalla per mucche da latte. È iniziata così l’avventura nella produzione di formaggi vaccini, una storia che si è fatta forza grazie all’alleanza con gli altri produttori della Valpolcevera e Valle Scrivia per valorizzare i prodotti locali. La produzione varia dalle mozzarelle agli spalmabili, dagli erborinati alle provole. Da non perdere la Grantoma a pasta semicotta stagionata 18 mesi. Pagina Facebook.

Il filo di paglia

Il nome richiama già la caratteristica principale di questo bioagriturismo ligure, nonché prima casa di paglia della regione. Qui ogni cosa viene prodotta, coltivata e cucinata da Marco Azaghi, uno chef a tutto tondo, di come ne esistono pochi al giorno d’oggi. I formaggi sono realizzati da latte di vacche Cabannina e Jersey e variano dalla locale prescinseua, il formaggio fresco a coagulazione prevalentemente acida, al sarasso, la ricotta salata e stagionata tipica della Liguria. Non mancano all’appello erborinati e stagionati di latte misto, tutti degustabili nel Ristorante Stallato dell’azienda. Pagina Instagram.

Azienda Agricola Brignè

Allevamento, caseificio e vendita, tutto nel medesimo luogo: più km 0 di così non è possibile. Le vacche Pezzate Rosse si cibano solamente di fieno e cereali locali e vivono libere nella stalla e al pascolo. Il sapore genuino del latte lo si percepisce tanto nei tomini, quanto nella toma stagionata su tavole di ciliegio. Come se non bastasse, l’azienda agricola ha aperto un’agrigelateria a Borghetto Santo Spirito con il latte fresco del mattino. Il segreto, anche in questo caso, è la collaborazione con le piccole realtà locali. Pagina Instagram.

Casa della Lucertola

Una squadra di giovanissimi, accompagnata da un fiero team di pecore, capre e vacche è quella di Casa della Lucertola. Il latte viene lavorato solamente crudo non pastorizzato per non alterarne le caratteristiche organolettiche e per differenziare i formaggi anche in base all’alimentazione del bestiame. Banditi i fermenti, viene impiegato solamente l’innesto naturale. Da provare Zoeno, il formaggio fresco dalla pasta morbida e cremosa e lo stracchino. Pagina Instagram.