Tra Piemonte e Liguria il festival su vino e cultura che vuole rilanciare l’Appennino

Se l’Appennino può considerarsi la spina dorsale d’Italia, le ragioni non sono solo orografiche. Una catena montuosa che da Nord a Sud attraversa lo Stivale, tirando una riga tra la costa tirrenica e quella adriatica ma soprattutto generando in ogni regione un patrimonio di biodiversità, storie agricole e cultura di montagna parte del bagaglio dell’intero Paese. In Val Borbera — una delle propaggini nord-occidentali, incuneata tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna — esiste da un decennio un festival che vuole “accorciare le distanze tra l’Appennino e la città, per far incontrare il mondo urbano con quello selvatico”, in una grande festa che passa per vino, cibo, musica e poesia. Si chiama Boscadrà Festival, l’hanno ideato i fondatori di Cascina Barbàn, un collettivo agricolo che ha rilanciato un borgo ad Albera Ligure, e tra il 27 e il 30 giugno 2024 vedrà la sua undicesima edizione. Il programma.

Cascina Barbàn in Val Borbera: un progetto ‘appenninico’

Legatissimo alla sua Genova, il cantante e frontman degli Ex-Otago Maurizio Carucci si definisce ‘cantautore, agricoltore e viaggiatore’. È così dal 2011, quando insieme alla compagna Martina Panarese, e poi agli amici Pietro Ravazzolo e María Lùz Principe, ha deciso di far rinascere una borgata in pietra del Settecento, abbandonata da mezzo secolo.

Cascina Barbàn nasce appunto su un pianoro della Val Borbera, per un pelo territorio piemontese della provincia di Alessandria, ma storicamente terra di “Oltregiogo” legata alla Repubblica di Genova. Un tratto di Appennino particolare, delimitato a ovest dallo Scrivia e incuneato tra altre valli piemontesi e liguri, nonché emiliane (è l’unica valle della regione a confinare con il piacentino).

Vino e accoglienza di Cascina Barbàn

Come tutte le zone di confine, quindi, parliamo di un posto con un’energia particolare, di foreste e animali selvatici indisturbati. Ci vivevano diverse comunità, ma oggi, per via del spopolamento che colpisce le nostre zone montane, molte meno.

Per questo i fondatori di Cascina Barbàn hanno risistemato una vecchia cascina di inizio Novecento, nonché recuperato gli ultimi vigneti storici della Valle Borbera ri-cominciando a produrre in maniera naturale vino, ma anche verdura, frumento e frutta. Da qualche tempo offrono anche ristoro e degustazioni gastronomiche, nonché la possibilità di alloggiare alla Torre di Figino, un’altra struttura recuperata in un paese limitrofo.

Il programma della XI edizione di Boscadrà Festival

Chiamare amici e appassionati in Val Borbera, per gli ideatori di Boscadrà, è una leva di rigenerazione sociale e un modo per far conoscere un’area marginale. Si pensa quindi a un’offerta culturale di qualità — facendo intervenire colleghi e amici — e si racconta oltre i confini locali una terra selvatica e autentica, dove favorire l’ascolto, l’apertura e il cambiamento.

“L’Appennino è lontano da tutto”, dicono da Boscadrà, “ma è sempre vicino a qualche metropoli. È questa la sua forza”. L’edizione 2024 tra il 27 e il 30 giugno si dislocherà quindi in diverse località della Val Borbera, con eventi a Capanne di Cosola, a Borghetto di Borbera e ad Albera Ligure, dove sorge Cascina Barbàn, luogo in cui il festival è nato nel 2013.

Osti, panificatori, attori e musicisti al Boscadrà Festival

In programma ci sono dibattiti, spettacoli teatrali, colazioni, pranzi e cene contadine, passeggiate, spettacoli di poesia, concerti, dj set e laboratori ‘del saper fare’ per bambini e adulti. Il tutto entro spazi naturali e rurali, alla ricerca di un modo per produrre economia virtuosa, portando pubblico e sensibilizzando verso forme sostenibili di esperienza turistica e culturale. Non mancheranno dj-set a cura degli Ex-Otago, del dj goriziano Bawrut e del produttore polistrumentista Bruno Belissimo; poi degustazioni di ‘vini selvaggi’ a cura dell’oste e sommelier Alessandro Marzocchi, street food e cene, sia a cura di Cascina Barbàn che altri produttori amici.

Da segnalare anche un interessante dibattito sul mondo caffè a cura dei ragazzi del bolognese Forno Brisa — organizzeranno loro anche la colazione sui prati della domenica mattina — e diverse occasioni di approfondimento su potenzialità e criticità del territorio. Con, ad esempio, l’antropologo Andrea Staid, ma anche la prospettiva fantasiosa dell’attore umorista Dario Vergassola. Altre storie le racconteranno l’autore Guido Catalano, la cantautrice Camilla Baraggia e l’attrice e giornalista Daniela Carucci.