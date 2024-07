Cosa sono le Sciumette, antico dolce genovese che se la batte coi dessert francesi. Videoricetta

È vero, abbiamo una passione per le ricette dimenticate. Alcune sono così interessanti e moderne che sarebbe un peccato andassero perdute, specie nel caso di piatti ‘poveri’ e contadini, a volte un po’ snobbati. Quella del dessert in questione è particolarmente curiosa, tanto da mettere qualche dubbio sulle sue origini: si tratta delle Sciumette, un dolce al piatto ligure antico ma incredibilmente raffinato, che secondo alcuni precede addirittura l’Île flottante francese.

Le Sciumette genovesi, parenti dell’Île flottante francese

Gli ingredienti delle Sciumette genovesi sono semplici e si usano del tutto, senza scarti. Uova, zucchero, latte e pistacchi, che erano piuttosto abbondati e reperibili nella regione, con la frutta secca in arrivo dal Sud dai traffici del porto di Genova. Per questo si pensa che le Sciumette (ovvero ‘piccole schiume’) siano nate sulle Alpi Liguri di Ponente, verso la Francia, che nella sua parte Meridionale ha molte ricette ‘di confine'. È simile infatti all’Île flottante, poco comune in Italia ma ancora presente sul menù i tanti bistrot.

Si riconosce per le soffici meringhe che ‘fluttuano’ su una crema liquida; proprio come le Sciumette genovesi. Per farle a casa non servono particolari strumenti, ma qualche accortezza tecnica. Ecco perché erano un dolce soprattutto dei giorni di festa, che però non c’è motivo di non preparare tutto l’anno. Ecco come.

La ricetta semplice delle sciumette genovesi

I consigli per fare le Sciumette li condivide Renata Briano, un’Eurodeputata ligure che poi ha deciso di diventare food blogger. C’è chi le chiama ‘sciumme’, chi ‘sbruffi di neve’ — come a Vendone, dove si fanno con amaretto sbriciolato — ma il procedimento resta lo stesso. Si parte portando a bollore in del latte e montando a parte albumi e zucchero a velo. Il composto, formato a quenelle, si adagia sul latte e si fa cuocere, rigirando, per un minuto. Le Sciumette, che così si gonfiano e consolidano, si prelevano con una schiumarola e si tengono da parte. In un altro pentolino si fa bollire un bicchiere di latte e si uniscono pistacchi tritati, facendo cuocere per 3 minuti.

In una ciotola intanto si montano i tuorli e si incorporano al latte, insieme a zucchero a velo, un po’ di farina e la crema di pistacchi setacciata. Dopo qualche minuto, “quando il liquido velerà il cucchiaio”, la crema è pronta per diventare la base delle meringhe. È il momento di versarla in una coppetta, poggiarci le Sciumette, e guarnire con pistacchi tritati e un po’ di cannella.

Foto di copertina: Enrica Monzani, asmallkitcheningenoa.com