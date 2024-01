"Sei vittima di frode, devi spostare i soldi": ventenne ci rimette seimila euro

Gran parte delle truffe che accadono sul territorio della città metropolitana sono ai danni di persone anziane. Ma non è una regola, come dimostra l'episodio avvenuto a Masone.

Tre uomini, fingendosi operatori delle Poste, hanno contattato al telefono una 20enne di Masone, informandola di essere vittima di un tentativo di frode online e convincendola a spostare il suo denaro su altri conti.

La ragazza, allarmata da quanto le era appena stato detto, si è recata presso uno sportello Atm del posto e ha effettuato due accrediti, dal valore di seimila euro, a beneficio dei truffatori.

Per loro sfortuna, le indagini condotte dai carabinieri in seguito alla querela sporta dalla vittima hanno permesso di identificarli. I tre, un italiano, un pakistano e un bengalese, di età compresa tra i 42 e i 30 anni, sono stati denunciati per truffa aggravata e sostituzione di persona.