Le migliori pizzerie dove mangiare a Genova. La mappa

Pizzeria

Strakkino

Dal 2014 cinque giovani amici guidano questa realtà che è giunta persino a Bologna, con la sua ultima sede. Il format funziona per via della possibilità di mangiare in loco, di portare a casa o di delivery; dei precursori dei tempi moderni fin dalle origini. In menu si trova la Strakkino Experience, il modo migliore per non perdersi nessuno dei cavalli di battaglia del locale, tra cui la focaccia al formaggio bianca classica, realizzata secondo la tradizione ligure. Per un’esplosione di sapori sono da provare le Moreskine: base focaccia multicereali integrali e ricchi condimenti stagionali. Anche qui due sedi: una in Via alla Porta degli Archi e una in Via Sestri 213/215R.